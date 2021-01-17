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فن

أشرف عبد الباقي يشارك متابعيه بصور من كواليس "عكشن"

الأحد 17/يناير/2021 - 08:31 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

نشر الفنان أشرف عبد الباقي صورا حصرية من كواليس "عكشن" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ونال العديد من التعليقات.

 

ويشارك النجم أشرف عبد الباقي من خلال شركته الإنتاجية وورك شوب، في إطلاق افلام الاكشن كوميدي "عكشن"، الذي سيطرح في الأسواق بداية من يوم الجمعة المقبل في السابعة مساء عبر قناة "وورك شوب" بموقع اليوتيوب وفيسبوك.     

 

عكشن هي اول سلسلة ڤيديوهات قصيرة وتحمل طابع الأكشن كوميدي مجانًا علي السوشيال ميديا.    

 

افلام "عكشن" من بطولة أحمد الشربيني، محمود ناجي "جدو"، ملك ياسر، و نانسي علم الدين ومجموعة أخرى من الفنانين، وهو من اخراج الاكشن محمود طاحون، تأليف وكتابة وليد الهندي وعيسي جمال الدين.     

 

وهو فكرة و إخراج يوسف مرزوق، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني والإعلامي لـ أشرف عبدالباقي.

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