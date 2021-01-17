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ديني

سالم أبو عاصي: الكرامة ثابتة بنص القرآن الكريم وإنكارها من السلفيين جهل.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 08:46 م
سالم ابوعاصي
سالم ابوعاصي
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محمود ضاحي
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا بالأزهر سابقًا، إن معجزة القرآن يتحدى بها الإنس والجن ودليل على صدق النبي.

وأضاف أبو عاصي خلال لقائه في برنامج " لعلهم يفقهون" على  فضائية " دي ام سي" أن الكرامة أمر خارق للعادة يسوقه الله على يد الأولياء وليس للتباهي، مضيفا أن الولي يستحي من الكرامة كما تستحي المرأة من عذرها.

وأكمل: الكرامة ثابته بنص القرآن الكريم أما كرهها للسلفيين لأنهم جهله والإنسان عدو ما يجهل، ينبغي أن يعلم الناس أن ألفاظ القرآن والسنة فيها ألفاظ حقيقية وفيها ألفاظ مجازية .

وقال إن التيار السلفى لا يعتمد على العلوم الشرعية ومن جهلهم  يقدمون الحديث النبوى على الآيات القرآنية وحصروا تصحيح الأحاديث وتضعيفها فى "الألبانى".

وأضاف أن الأطقم الطبية بالمستشفيات التى تقدم الخدمة الطبية للمرضى فى ظل جائحة كورونا ، لهم أجر وثواب كبير يعد أعظم من قيام الليل.
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