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مرأة

بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد

الأحد 17/يناير/2021 - 10:18 م
صدى البلد
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رنا عصمت

أثارت  الفنانة ميريهان حسين الجدل عبر السوشيال ميديا بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث ظهور لها في حفل زفاف الفنان نادر حمدي.


ولفتت ميريهان حسين الأنظار في الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون النبيتي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بالقماش المخملي الذي يتناسب مع الأجواء الشتوية ويعتبر من أبرز صيحات موضة شتاء 2021.



وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة ميريهان حسين بفساتين جريئة.


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وتعتمد ميريهان حسين؛ على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما يتناسب مع لون بشرتها .

بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد
بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد
بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد
بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد
بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد
بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد
بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد
بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد
بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد
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بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد

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