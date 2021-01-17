عضو سابق بمجلس الشوري السعودي: تخفيف المواد الإسلامية في المناهج خطوة منطقية.. فيديو

قال الدكتور محمد عبدالله آل زلفي، عضو سابق لمجلس الشوري السعودي، إن وزارة التعليم السعودية سوف تخصص دروسا في المناهج لتوضيح خطورة فكر جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف "آل زلفي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تخفيف المواد الإسلامية في المناهج خطوة منطقية جدا، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين يسعون للسيطرة علي التعليم والإعلان، لافتا إلي أن الإخوان يسعون لاستقطاب أكبر عدد ممكن الطلاب سواء الأساسي أو الجامعي، لانهم اتخذوا التعليم كنافذة يبثون من خلالها أفكارهم.





وأوضح هناك تأكيد كبير علي الدور التكفيري لجماعة الإخوان المسلمين في الناهج السعودية، لافتا إلي ان الطلاب ليسوا في ليسوا في حاجه لكل هذا الكم الهائل من العلوم الإسلامية، مؤكدا أن البعض يخطط للوصول إلي أهدافه من خلال هذه المواد.





وأشار إلي أن هناك خطوة لتخصص دروسا في المناهج لتوضيح خطورة فكر جماعة الإخوان الإرهابية، متابعا أن الإخوان زرعوا عملاء لهم من داخل البلاد.



