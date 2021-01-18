سكان بلوك 18 فى صقر قريش بمدينة نصر يستغيثون من عدم توصيل المرافق منذ 3 سنوات

أستغاث المواطن رضا حامد ، و المقيم 18 بلوك صقر قريش الحى العاشر مدينة نصر ، فى رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من جمعية صقر قريش للاسكان التعاونى التابعه لوزارة الاسكان لعدم توصيل المرافق منذ ثلاثة سنوات .





ويقول فى رسالته : نشكو جمعية صقر قريش للاسكان التعاونى التابعه لوزارة الاسكان ومقرها الرئيسى بالمعادى وليها فرع فى الحى العاشر مدينة نصر وانا من سكان صقر قريش الحى العاشر مدينة نصر بلوك(١٨)البلوك مكون من(٣)عمارات عماره/ ٣٨ و٣٩ و٤٠ و استلمنا الشقق من ما يقرب من ثلاث سنوات بدون اى مرافق نهائى .





وأضاف : عند التسليم مسئول الجمعيه قال سوف يتم توصيل المرافق قريبا ، ومنذ التسليم حتى الان لا يوجد مرافق وكلما ذهبنا للجمعيه العديد من المرات لتقديم الشكاوى لكن دون جدوى .





وأشار : أحنا عندنا اولاد فى المدارس والجامعات ومحتاجين ضرورى الكهرباء بالذات احنا قافلين الشقق وقاعدين عند اقاربنا لعدم وجود مرافق ، وكل اسبوع ننتقل من نمكان لآخر والانسان بطبيعته تقيل واللى هيستحملك انهارده مش هيستحملك بكره.





مناشد المسئولين بوزارة الاسكان وحى شرق مدينة نصر وجمعية صقر قريش سرعة التدخل لحل المشكله رأفة بحالنا .

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