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بين الناس

سكان بلوك 18 فى صقر قريش بمدينة نصر يستغيثون من عدم توصيل المرافق منذ 3 سنوات

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن رضا حامد ، و المقيم 18 بلوك صقر قريش الحى العاشر مدينة نصر  ، فى رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من جمعية صقر قريش للاسكان التعاونى التابعه لوزارة الاسكان لعدم توصيل المرافق منذ ثلاثة سنوات .

ويقول فى رسالته : نشكو جمعية صقر قريش للاسكان التعاونى التابعه لوزارة الاسكان ومقرها الرئيسى بالمعادى وليها فرع فى الحى العاشر مدينة نصر وانا من سكان صقر قريش الحى العاشر مدينة نصر بلوك(١٨)البلوك مكون من(٣)عمارات عماره/ ٣٨ و٣٩ و٤٠ و استلمنا الشقق من ما يقرب من ثلاث سنوات بدون اى مرافق نهائى .

وأضاف : عند التسليم مسئول الجمعيه قال سوف يتم توصيل المرافق قريبا ، ومنذ التسليم  حتى الان لا يوجد مرافق وكلما ذهبنا للجمعيه العديد من المرات  لتقديم الشكاوى لكن دون جدوى .

 وأشار : أحنا عندنا اولاد فى المدارس والجامعات ومحتاجين ضرورى الكهرباء بالذات احنا قافلين الشقق وقاعدين عند اقاربنا لعدم وجود مرافق ، وكل اسبوع ننتقل من نمكان لآخر   والانسان بطبيعته تقيل واللى هيستحملك انهارده مش هيستحملك بكره.

مناشد المسئولين بوزارة الاسكان وحى شرق مدينة نصر وجمعية صقر قريش سرعة التدخل لحل المشكله رأفة بحالنا .
للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
 ٠١١٢١٦٩٤٩٩٢
0 106 377 1969
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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