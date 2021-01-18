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اقتصاد

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:02 ص
السيسي
السيسي
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علياء فوزي
توفر الشركات الاردنية العاملة فى مصر نحو 46.442 الف فرصة عمل داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بحسب تقارير رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وذكرت الهيئة فى تقريرها، أن حجم الاستثمارات الاردنية فى مصر تبلغ نحو 600 مليون دولار موزعة فى نحو 2032 شركة.

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وعن تفاصيل الإستثمارات بين البلدين، فيتصدر القطاع الصناعى الاستثمارات الاردنية فى مصر بنحو 320 مليون دولار فى 614 شركة يليه الخدمى باستثمارات تقدر بـ 66 مليون دولار.

وتقدر الاستثمارات الاردنية فى قطاع التمويلى الذى يحتل المرتبة الثالثة بنحو 48 مليون دولار شركة و تاتى الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات فى المرتبة الاخيرة بحجم استثمارات 6 مليون دولار، وتستحوذ محافظات الجيزة والقاهرة والشرقية على نصف الاستثمارات الاردنية فى مصر بنحو 378 مليون دولار موزعة على 1629 شركة.

فيما تبلغ حجم الاستثمارات المصرية فى الاردن حوالى مليار دولار متمثلة فى عدد الشركات المصرية العاملة فى الاردن و البالغ عددها 499 شركة.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" قالت صباح أمس الأحد، إن الرئيس السيسي، سيزور العاصمة عمان اليوم الاثنين 18 يناير 2021، بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

يأتي ذلك، عقب زيارة أجراها الملك الأردني إلى أبو ظبي حيث التقى ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وبحث معه مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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