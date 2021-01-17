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برلمان

برلماني: إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الذهب يوفر فرص عمل للشباب

الأحد 17/يناير/2021 - 08:49 م
صدى البلد
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القسم السياسي
أكد النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب، على أهمية إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق توجيهات الرئيس السيسي، موضحا إن إنشاء هذه المدينة يخلق رونقا لصناعة دولية هامة، ويتناسب مع الكنوز المصرية والاكتشافات في مجال الذهب ويفتح الكثير من مجالات وفرص العمل.

وأشار منصور خلال تصريحات له الى توجيهات الرئيس السيسي، بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، ستعكس حتما تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، مشددا على ضرورة توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر، استطاعت أن تحجز مكانة دولية في اكتشافات الذهب في أماكن عديدة، مشيرا الى أن توجيهات الرئيس بإنشاء مدينة لذلك سوف تزيد من الاستثمارات، وتعمل في المستقبل على توطين صناعة غنية في البلاد.

وأكد نشأت أن إنشاء مدينة للذهب، والاكتشافات الضخمة في البترول والغاز والذهب وغيرهم، يؤكد أن مصر تستثمر في ثرواتها بشكل جيد جدا وان هناك خطط موضوعة لذلك بشكل احترافي.
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