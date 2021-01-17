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فن

أشكرك على وقوفك جنبي.. هشام جمال يهنئ دلال عبد العزيز بعيد ميلادها.. شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 09:40 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ الفنان هشام جمال الفنانة دلال عبد العزيز بـ عيد ميلادها ونشر صورة معها ومع ليلى احمد زاهر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعة "انستجرام ". 

وعلق هشام جمال على الصورة قائلا: "بمناسبة عيد ميلاد  حبيبتي الفنانه دلال عبد العزيز  فرصه اني اشكرك على وقوفك جمبي وانك وافقتي تلعبي دور أمي في اول مسلسل ليا  #في_بيتنا_روبوت". 

وأكمل: "وانا بجد مش عارف اتخيل المسلسل ده من غيرك كان هيبقى عامل ازاي  بحبك اوي اوي  وكل سنه وانتي طيبه واستاذه ومحترفه ماشاء الله".

وكان الفنان والمنتج هشام جمال، أعلن تعافيه تمامًا من فيروس كورونا المستجد. 

وكتب هشام جمال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية "الاستورى"، معلقًا "سلبي..الحمد لله..أخيرًا". 

وأضاف هشام جمال ""في تجربة كورونا دي.. كان في ناس بتسأل عليا كل يوم كذا مرة، وناس سألت أول كام يوم لحد ماتطمنوا، وناس كانت بتسأل من وقت للتاني، وناس عملت الواجب مرة واحدة، وشكرًا ليهم كلهم أكيد".

وتابع هشام جمال "لكن يا مادي.. أنا فعلًا مش عارف أشكرك إزاي على تعبك إنت ونهى معايا، وأنا عيان وبجد مكسوف من كمية الطلبات اليومية، وكمية الأكل اللي نهى عملته واهتمامك وسؤالك وتحملك لمسؤولية الشغل، وأنا مش موجود وإنك ساعدتني أعمل تقريبًا كل حاجة كإني موجود عادي".

وأوضح هشام جمال "وبالمناسبة شكرًا عمومًا على ال ١٠ سنين اللي فاتوا على شطارتك وتربيتك واحترامك وإلتزامك وتطورك وحبك ليا وللشغل، وطبعًا على كمية الضحك اللي ضحكتها بسببك".

تابع هشام جمال: "أنا عارف إني عمري تقريبًا ما عبرتلك عن أي مشاعر في ال ١٠ سنين اللي فاتت.. لكن أنا فعلًا بحبك جدًا ومش متخيل السنين والرحلة دي كانت هتبقى عاملة إزاي من غيرك على كل المستويات يا مدووود".



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