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بلاش عاطفة.. توفيق: 5 شركات عالمية رفضت تطوير الحديد والصلب بحلوان

الأحد 17/يناير/2021 - 09:38 م
الدكتور هشام توفيق
الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
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أسامة علي
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام: أتمنى تنحية العاطفة جانبا ونتكلم بالمنطق، جاء ذلك تعليقا على قرار إغلاق شركة الحديد والصلب بحلوان.

وأضاف توفيق خلال مداخلة مع برنامج " 90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن 5 شركات عالمية رفضت تطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان.

وأشار وزير قطاع الاعمال العام، إلى أن قيمة الاراضى بالكاد تغطى ديون الشركة "8.2 مليار جنيه"، لافتا إلى أنه تم بحث إمكانية التطوير العقارى لأرض المصنع.

وأشار وزير قطاع الاعمال العام إلى أن تصفية أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان ستتم طبقا للقانون وبكل شفافية، لافتا إلى أن أصول الشركة تنقسم لثلاثة اصول ومنها الأراضى. 

وأكد وزير قطاع الاعمال، أنه يتم دراسة حقوق العمال، و الدائنين، والمساهمين".
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