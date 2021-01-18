سكان شارع السوق بمدينة نصر يطالبون بتنفيذ قرار إزالة عقار ٣٩٣ للحفاظ على أرواحهم

استغاث سكان شارع السوق الحي العاشر مدينة نصر المنطقة الثالثة ، في رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"؛ من وجود منزل آيل للسقوط يعرض سكان المنطقة للخطر .





ويقول الأهالى فى رسالتهم : نشكو من عقار رقم ٣٩٣ شارع السوق الحي العاشر مدينة نصر المنطقة الثالثة حيث صدر له قرار ازالة برقم ١٠٣٩ لسنة ٢٠١٩ و لم يتم التنفيذ حتي الان بالرغم من ازالة نصف العقار الايسر من سنة ٢٠١٧ و حالة العقار قائمة بالنصف الايمن فقط مع عدم وجود سلم للعقار مما استدعي اصدار قرار ازالة له بالكامل و لم يتم تعويض السكان عن هدم وحداتهم من الجزء الايسر منذ ٢٠١٧ .





وأضافوا : مع العلم ان اصبح وضع المنزل أكثر خطورة عما كان عليه من قبل وتم مناشدة ومخاطبة حى شرق مدينة نصر وذهبنا اليهم العديد من المرات الى كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرار الازالة في اقرب وقت و تعويض السكان المتضررين منذ ٢٠١٧

، إلا أنه حتي لم يتخذ قرار بذلك الأمر .





مناشدين المسئولين بلجنة المنشآت الايلة للسقوط بالمحافظة بالحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة .





للتواصل مع كاتب وناقل الشكوى من خلال رقم





0 128 753 0052





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