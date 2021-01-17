انطلاق دورة تدريبية لـ30 أخصائي علاج طبيعي من المستشفيات ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، عن إنطلاق دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي من المستشفيات العامة والمركزية والمستشفي التخصصي ومستشفى والتامين الصحي، التي بدأت تناولت محاضراتها "مفصل الركبة".





وأكدت مديرية الصحة، في بيان نشرته على صفحتها بـ"فيس بوك" أن الدورة التدريبية تنفذها إدارة العلاج الطبيعي بإشراف من الدكتورة الشيماء حجاج مدير الإدارة، وتأتي في إطار إهتمام المديرية برفع كفأة مقدمي الخدمة الصحية، وتستمر ليوم 22 يناير الجاري، وحاضر في اليوم الأول المدرب المعتمد الدكتور حسام البدري، إستشاري العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة.





وفي نهاية اليوم الأول للدورة التدريبية، أستقبل الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، بمكتبه، المدرب الدكتور حسام البدرى اخصائي العلاج الطبيعي جامعة القاهرة والمحاضر المعتمد فى العلاج اليدوي من مؤسسة موليجان لعلاج العمود الفقرى والمفاصل بنيوزيلاند، وسّلمه شهادة تقدير، موجهًا له الشكر على مشاركته في الدورة التدريبية.





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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.







