ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق دورة تدريبية لـ30 أخصائي علاج طبيعي من المستشفيات ببني سويف

الأحد 17/يناير/2021 - 09:27 م
الدورة التدريبية
الدورة التدريبية لأخصائي العلاج الطبيعي
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، عن إنطلاق دورة تدريبية لـ30 اخصائي علاج طبيعي من المستشفيات العامة والمركزية والمستشفي التخصصي ومستشفى والتامين الصحي، التي بدأت تناولت محاضراتها "مفصل الركبة".

وأكدت مديرية الصحة، في بيان نشرته على صفحتها بـ"فيس بوك" أن الدورة التدريبية تنفذها إدارة العلاج الطبيعي بإشراف من الدكتورة الشيماء حجاج مدير الإدارة، وتأتي في إطار إهتمام المديرية برفع كفأة مقدمي الخدمة الصحية، وتستمر ليوم 22 يناير الجاري، وحاضر في اليوم الأول المدرب المعتمد الدكتور حسام البدري، إستشاري  العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة. 

وفي نهاية اليوم الأول للدورة التدريبية، أستقبل الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، بمكتبه، المدرب الدكتور حسام البدرى اخصائي العلاج الطبيعي جامعة القاهرة والمحاضر المعتمد فى العلاج اليدوي من مؤسسة موليجان لعلاج العمود الفقرى والمفاصل بنيوزيلاند، وسّلمه شهادة تقدير، موجهًا له الشكر على مشاركته في الدورة التدريبية.

إقرأ ايضا : 

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن  المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غلق وتشميع معمل وتحرير محاضر لمنشآت تجارية ومراكز طبية في بني سويف

ورشة تدريبية حول "التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكترونى" بأوقاف بني سويف

نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا بعدد من المدارس

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية والصيدليات للتصدي للمخالفين

دورة تدريبية عن "العلاج بالأوكسجين" لتداعيات كورونا بصحة بني سويف

بنى سويف تكثف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات

ترشيحاتنا

ذا صن: باحثون صينيون أصيبوا بكورونا قبل وقت طويل من علم العالم بـ كوفيد 19

أسامة كمال يعلق على استدعاء مجلس النواب للحكومة

بيان رسمي من واتساب يكشف حقيقة التحديثات الأخيرة

القصة الكاملة لمرض ميار الببلاوي.. أصيبت بجلطة في القلب والقدم.. وواجهت شائعة الوفاة بسبب كورونا

يفقد الوعي.. نادى سموحة يكشف خطورة إصابة الهانى سليمان

تفحمت سيارته.. تفاصيل مصرع منتج فني شهير على محور 26 يوليو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات لـ شيماء سيف تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة عبد العزيز في ندوة خاصة.. صور

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو