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فن

حسن الشافعي لـ دينا الشربيني: موهبة عظيمة وسعيد بالعمل معها

الأحد 17/يناير/2021 - 09:11 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شارك الموزع حسن الشافعي بصورة جديدة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق عليها، قائلا: "كان من دواعي سروري العمل معك موهبة عظيمة"، وشاركت مؤخرا في اعلان دعائي لاحدى شركات الاتصالات المصرية الشهيرة.

 

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني عادت إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن الفنان عمرو دياب بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود ومن الصعب حلها.  

 

دينا الشربيني حاولت إبراز سعادتها بطريقة غير مباشرة مستعينة بصديقتها الفنانة سلمى أبو ضيف، وظهرت "دينا" برفقتها في دبي وهي مبتسمة وتستمتع بإجازة رأس السنة.  

 

ثم ظهرت دينا الشربيني مع سلمى أبو ضيف وهي في كامل أناقتها، وتقومان بكسر الصحون في أحد مطاعم دبي، بعدما قضت احتفالات رأس السنة.  

 

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيًا بزوجته السابقة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.  وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.  

ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني". 


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