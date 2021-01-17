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أحمد موسى: منطقة سقارة بتطلع كل يوم اكتشاف أجدع من التاني

الأحد 17/يناير/2021 - 09:27 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن زاهي حواس، أول من أدخل الإنسان الآلي للهرم، مؤكدا أنه يستمتع بالاستماع والقراءة لزاهي حواس.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زاهي حواس عالم كبير، له صيت وشهرة واسعة في العالم، مردفًا: «مهما أتكلم عنه هيظل علامة كبيرة ولو راح الكونجرس الأمريكي هيقلب الدنيا»

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن «كل يوم منطقة سقارة بتطلع اكتشاف أثري أجدع من التاني»، مردفا «فرحت بالناس اللي شغاله وناس بتحفر أيدهم من الذهب».

ويستضيف الإعلامي أحمد موسى بعد قليل زاهي حواس، من موقع الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة.
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