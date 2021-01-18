تعرف على موعد بدء اختبارات الدبلومات بصيدلة عين شمس

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وأوضح " أبو شنب " خلال تصريحاتة لموقع صدى البلد أنه قد تم رفع كافة المقررات الدراسية علي المنصات الإلكترونية من بداية العام الدراسي وبعد الإعتماد علي التعليم عن بعد تلك الفترة ، لافتًا الى أن الدراسات العليا تمل بشكل إيجابي من خلال التعليم عن بعد بالمنصات الإلكترونية دون أى معوقات الى ان يحدد المواعيد الخاصة بها .

وأشار عميد الكلية الى توفير بطافات للإنترنت من خلال الجامعة بسعر مدعم للطلاب غير القادرين لدعم التعليم عن بعد وعبر الإنترنت . وأوضح " أبو شنب " خلال تصريحاتة لموقع صدى البلد أنه قد تم رفع كافة المقررات الدراسية علي المنصات الإلكترونية من بداية العام الدراسي وبعد الإعتماد علي التعليم عن بعد تلك الفترة ، لافتًا الى أن الدراسات العليا تمل بشكل إيجابي من خلال التعليم عن بعد بالمنصات الإلكترونية دون أى معوقات الى ان يحدد المواعيد الخاصة بها .

والجدير بالذكر أنه قد قال الدكتور " خالد أبو شنب " عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة له ، أن الكلية قد أنتهت من أداء الإختبارات التمهيدية والعملية بنهاية شهر ديسمبر فى آن أن الكلية قد أستعدت لأداء إختبارات الفصل الدراسي الأول قبل قرار تأجليها بعد إجازة منصف العام الدراسي .