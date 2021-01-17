التعليم: لن تعقد امتحانات ورقية أو إلكترونية ولا توجد أبحاث حتى 20 فبراير المقبل.. فيديو

أكدت لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم" أن إجازة منتصف العام التي بدأت أمس رسميا لجميع الطلاب مستمرة بشكل رسمى حتى يوم 20 فبراير، ولا يوجد أى إمتحانات ورقية ولا أونلاين وفقا لتأكيدات وزارة التربية والتعليم حتى هذا التاريخ.





وأوضحت لبنى عسل ، خلال برنامجها على قناة الحياة ، أن وزير التربية و التعليم صرح بأنه لا يوجد أى أعمال مطلوبة من الطلاب خلال إجازة نصف العام وعليهم الإستمتاع بها ، مشيرًا إلى أنه لايوجد حتى أبحاث لتقييم الطالب فى صفوف النقل خلال الفترة القادمة.





وأوضحت لبنى عسل أن وزير التربية والتعليم قال: إنه تم إهدار القيم التعليمية والتربوية وتكافؤ الفرص وعدم وجود تقييم عادل بين الطلاب وكانت الابحاث تجارة بين المدرسين والطلبة والقيمة التعليمية للأبحاث فقدت معناها.





وأشارت لبنى عسل ، إلى أنه لن يتم العودة إلى الدراسة إلا بعد داسة وتقييم الأوضاع بالنسبة للإصابات .