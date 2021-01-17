تشغيل عمليات الطوارئ الجديدة بالمستشفى الجامعى ببنى سويف.. أول فبراير

قال الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفى بنى سويف الجامعى أنه سيتم افتتاح وتشغيل عمليات الطوارئ الجديدة بالكامل بالمستشفى الجامعى ببنى سويف اول فبراير ، مشيرا الى انه تم استكمال الأجهزة الطبية بالعمليات من أجهزه دياثيرمي وأجهزة التخدير وأجهزة الأشعة وأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية من آلات جراحية ومستلزمات مختلفة ليبدء تشغيلها بالكامل.





واضاف عميد كلية الطب خلال زيارتة بمرافقة الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى لقسم عمليات الطوارئ الجديد ، أن القسم يحتوى على خمس غرف عمليات مجهزة بالكامل بالإضافة إلى ثلاث أقسام عمليات أخرى هي وحده العمليات الكبرى – الصغرى- عمليات النساء والولاده حيث تصل غرف العمليات بالمستشفى إلى 20 غرفة عمليات لتستوعب الضغط الهائل على المستشفى خلال ايام الطوارئ بالمستشفى.

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من جانبة قال محمد شعبان مدير عام المستشفى انه سوف يتم نقل الأقسام الإدارية بالمستشفى وهى إدارة شئون العاملين والوحدة الحسابية و الاداره المالية وذلك لتوسعة مبنى المستشفى وزيادة حجرات للمرضى لتصل الى 100 سرير مريض بالإضافة إلى 618 سرير بالمستشفى ليصل عدد الآسرة إلى 718 سرير.



