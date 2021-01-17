محافظ كفر الشيخ يتابع جهود رفع مياه الأمطار من الشوارع.. صور

تشهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم، رفع مياه الأمطار من شوارع المدن والقرى؛ لتيسيير الحركة المرورية؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدات المحلية لجميع مراكز ومدن المحافظة، لرفع مياه الأمطار، موجهًا رؤساء المدن ونوابهم، بالتواجد في الشوارع واستمرار رفع درجة الاستعداد لرفع كميات المياه الناتجة من الأمطار، والتركيز على قرى المراكز، مشددًا على تواجد رؤساء القرى على رأس أعمال كسح المياه في جميع القرى، خاصة أمام المساجد والمدارس وشوارع القرى.





وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أنه أصدر تعليماته لجميع رؤساء المراكز والمدن بالتعامل مع أي تجمعات للمياه في جميع الشوارع، بما في ذلك الاهتمام بجميع قرى المحافظة، ووجه برفع درجة الاستعداد لمجابهة أي مياه ناتجة عن هطول الأمطار، مشددًا برفع جميع مياه الأمطار من جميع الشوارع، والهيئات الخدمية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ودور العبادة.

وتابع اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، كسح المياه من أمام جميع المدارس وجميع المصالح الحكومية بالقرى ومدينة كفر الشيخ، مشددًا على تواجد نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع.





ويشهد مصيف بلطيم، كسح مياه الأمطار وبالتنسيق مع وحدة الحماية المدنية بمدينة مصيف بلطيم، ورفع التراكمات بحضور العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والعاملين بالمجلس ونواب رئيس المدينة والسكرتير العام للمدينة وبحضور النقيب ياسر أبو العينين، رئيس نقطة مصيف بلطيم.





وتابع جمال فهمي محمد عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع والقرى، ومنها قرى الوحدة القروية بالجزيرة الخضراء، بمعدات القرية ومعدات مجلس المدينة.





وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على مدار الساعة سير أعمال رفع وكسح وشفط مياه الأمطار بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفقا لخطة العمل لمجابهة الأزمات والطوارئ بنطاق مركز ومدينة دسوق وتم ورفع مياه الأمطار ومخلفات الأمطار بالقرى .





وتابع وائل فرح ، رئيس مركز ومدينة فوه ، أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع أحياء فوه ، إضافة لرفع مياه الأمطار بقرى السالمية، وأبو دراز ،وغيرها من القرى، مشيدًا بالمشاركة المجتمعية من أهالي مدينة وقرى مركز فوه ، لتعاونهم في رفع مياه الأمطار.



