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أخبار العالم

إدارة ترامب تلغي ترخيص إنتل لبيع مكونات لشركة هواوي

الأحد 17/يناير/2021 - 09:10 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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على صالح
أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر لم تسمها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت ترخيصًا واحدًا على الأقل من تراخيص إنتل لبيع مكونات لشركة هواوي.

أدرجت إدارة الرئيس ترامب شركة هواوي الصينية وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الصينيين في القائمة السوداء في عام 2019 كجزء من حرب تجارية أوسع مع بكين، لكنها أصدرت مرارًا إعفاءات من القيود المفروضة على الشركات الأمريكية، بما في ذلك انتل و مايكروسوفت، بعد أن أعربت الشركات عن مخاوفها من مواجهة مليارات المليارات، خسائر الدولار إذا توقفت التجارة تمامًا.


وعلى الرغم من إدراج واشنطن في القائمة السوداء للشركة قبل عامين، تواصل هواوي استخدام مكونات انتل، بما في ذلك المعالجات للعديد من منتجاتها، بما في ذلك سلسلة MateBook X Pro و MateBook 13/14 الجديدة.

وأدرجت وزارة التجارة الامريكية شركة هواوي و70 من الشركات التابعة لها في القائمة السوداء من التعامل مع الشركات الأمريكية، ظاهريًا بسبب مخاوف أمنية، لكنها أصدرت منذ ذلك الحين إعفاءات تسمح للشركات بمواصلة بيع المكونات والتكنولوجيا للشركة.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن حلفاء أمريكا الأوروبيين أصبحوا "محبطين بشكل متزايد" بسبب القيود الأمريكية المفروضة على الصين، بما في ذلك العقوبات أحادية الجانب، حيث ورد أن البائعين الأمريكيين يبيعون منتجات إلى جمهورية الصين الشعبية وملء الفراغ الذي تركته الشركات الأوروبية التي تخشى العقوبات الثانوية. 

وقالت مصادر تجارية ودبلوماسية للصحيفة إنه على الرغم من منح الشركات الأمريكية تراخيص لمواصلة تزويد هواوي، إلا أن الموردين الأوروبيين مُنعوا من القيام بذلك.


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