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رياضة

مونديال اليد.. تونس تتعادل مع البرازيل 32 - 32 في لقاء مثير

الأحد 17/يناير/2021 - 09:11 م
تونس تتعادل مع البرازيل
تونس تتعادل مع البرازيل
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حسام الحارتي
تعادل المنتخب التونسي مع المنتخب البرازيلي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال - مصر 2021، بنتيجة 32-32.

انتهى الشوط الأول بتقدم تونس 20-16 وسط تفوق للجانب التونسي ومحاولة البرازيل إدراك التعادل.

في الشوط الثاني اختلف الأمر تماما وتراجع أداء تونس واستعادت البرازيل السيطرة على بعض أوقات اللقاء وانتهى اللقاء في النهاية بالتعادل بنتيجة 32-32.

وحصد منتخب تونس أول نقطة في البطولة من الخسارة أمام بولندا والتعادل على البرازيل ، بينما ارتفع رصيد البرازيل عند نقطتين من التعادل أمام إسبانيا وتونس.

وحصد أمين درمول لاعب تونس جائزة رجل المباراة بعد تسجيله 9 أهداف في اللقاء.

وتستكمل مباريات المجموعة الثانية بعد قليل بمواجهة منتخبي بولندا وإسبانيا في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتختتم لقاءات الدور الأول لهذه المجموعة يوم الثلاثاء المقبل حيث تلعب تونس مع إسبانيا وبولندا مع البرازيل.

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