رابطة الصحفيين بـ كفر الشيخ تنعى الزميل أحمد طليس

نعت رابطة الصحفيين بكفر الشيخ، اليوم، الأحد، الزميل أحمد طليس، مراسل جريدة الجمهورية، وعضو رابطة الصحفيين الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.





وقالت الرابطة فى بيان لها اليوم، إن الزميل أحمد طليس رحمه الله رغم تميزه فى مجال الصحافة إلا أنه يعد واحدًا من أعلام الثقاقة والشعر والأدب وكانت له مواقف وطنية لايحيد عنها أبدا، فضلًا عن تميزه بحسن الخلق وسعيه في قضاء حوائج الناس.





واختتم البيان ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الزميل بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.