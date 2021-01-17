هديكي بالجزمة.. 3 حقائق في واقعة سب مسؤول بالإسماعيلية مواطنة





الفيديو أحدث حالة من السخط والغضب لدى المواطنين بمحافظة الاسماعيلية وتم توجيه العديد من الانتقادات للمسؤول الذي لم يرد على الموضوع في حينه ولم يوضح حقيقة الأمر أو ينفيه.





ومن خلال تتبع الأزمة وملابسات الواقعة تواصل موقع صدى البلد مع العميد عادل الألفي رئيس حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية، ليقف على حقيقة ما حدث وما دفعه لتوجيه هذا السباب للمواطنة.





استهزاء من موظف معاق





ووفقا لتصريحات رئيس حي ثالث الاسماعيلية، بدأت الواقعة منذ 27 يوما عندما أساءت إحدى المواطنات معاملة موظف بالحي من ذوي الاحتياجات الخاصة منعها من دخول الحي لحين استكمال أعمال التطهير والتعقيم للمكاتب بعد تأكد إصابة ٨ موظفين من موظفي حي ثالث بفيروس كورونا، وخضوعهم للعزل الطبي، وسوء حالة اثنين منهم.





يضيف العميد عادل الألفي أن المواطنة التي ظهرت بالفيديو المتداول قابلت حرص الموظف على عمله ومنع المواطنين من الدخول مؤقتا، بالتعدي والإساءة له بشكل غير لائق، ووصل اعتراضها على منعها من الدخول إلى الاستهزاء بتعثر الموظف في الكلام والسخرية منه، وبخروجه من النافذة لإيضاح الأمر تجاوزت في حقه وحق العاملين، وهو ما أخرجني عن شعوري، بسبب الإساءة لـ موظف من ذوي الإعاقة".





أهداف شاذة





وبينما انتشر الفيديو على مواقع التواصل، لم يعلم الكثيرون ملابسات الواقعة أو أن تلك المواطنة أنهت طلبها من مقر الحي، اليوم التالي للواقعة، ولم يتم تعطيل استكمال إجراءات طلبها، وأشار رئيس حي ثالث أن من قام بنشر الفيديو له أهداف شاذة.





المحافظ يتدخل





وإثر تلك الواقعة تدخل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية و استدعي المواطنة ورئيس حي ثالث، وقام بنفسه بالتحقيق في الواقعة، حيث من المنتظر أن يصدر الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية، بيانا يوضح فيه ملابسات الواقعة، وقرارات المحافظ بشأنها.

في واقعة شهيرة على السوشيال ميديا لم تتكشف ملابساتها إلا بعض استيضاح الكواليس الخاصة بها، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس حي ثالث الاسماعيلية يوجه سبابا لمواطنة وينهرها قائلا "هديكي بالجزمة".