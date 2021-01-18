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بين الناس

أزمات مرورية ومواقف عشوائية.. شكوى سكان منطقة سقارة فى البدرشين

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد رجب، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين فى مركز البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة لحل مشكلة كوبري سقارة.

ويقول محمد رجب فى رسالته: يعانى أهالى منطقة سقارة مركز البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة بسبب الزحام الشديد على الكوبري وكثرة الحوادث التى تحدث بشكل يومي".

وطالب بإيجاد حل للتغلب على الأزمة المرورية التى تشهدها المنطقة، من خلال حلول بديلة لمنع التكدس اليومى الذى يبدأ من الظهيرة «وقت الذروة» وحتى الساعات الأولى من الليل بسبب تحكم سائقي السرفيس، والباعة الجائلين، وأصحاب الأكشاك المخالفة، فى الكوبرى وهو ما حول حركة المواطنين عليه إلى رحلة عذاب يومية.

وأشار إلى أن سيارات السرفيس تتكدس أسفل الكوبرى ما يعطل المواطنين عن الوصول إلى أعمالهم فى مواعيدهم، كما أقام الباعة الجائلون «فرشهم فى حرم الطريق»، دون أى تدخل من قبل الأجهزة التنفيذية. 

وأضاف: أننا نعانى من فوضى سائقى التوك توك والمواقف العشوائية والباعة الجائلين بجوار وأسفل الكوبرى، فضلًا عن تعرض البنات والسيدات  للتعرض للمضايقات والتحرش.

وأكد أن الكوبرى يعانى العشوائية، واحتلال الباعة الجائلين له، وانتشار مواقف السيارات العشوائية فى مدخل ومخرج الكوبرى، التى تصل إلى 5 مواقف بالإضافة إلى أباطرة السوزوكى، وانتشار القمامة والمخلفات التى يلقيها عمال النظافة ما يتسبب فى تعطل الحركة المرورية.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01002982403

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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