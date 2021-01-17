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رياضة

الأرجنتين تهزم البحرين 24 / 21 فى مونديال اليد

الأحد 17/يناير/2021 - 09:18 م
الارجنتين تهزم البحرين
الارجنتين تهزم البحرين
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حسام الحارتي
انتزع منتخب التانجو فوز غالي من منتخب البحرين بنتيجة 24-21، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة  لبطولة العالم رقم 27 والمقامة في مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، في المباراة التي اقيمت بين منتخبي الأرجنتين والبحرين، بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني  بنتيجة 12-10، في مباراة شهدت ندية بين الفريقين، في البداية ولولا طرد اكثر من لاعب من المنتخب البحريني لمدة دقيقتين لتغيرت النتيجة.

وجاء الشوط الثاني حماسي بين المنتخبين،  بعدما استطاع البحرين التقدم على الأرجنتين في منتصف الشوط الثاني، ولكن خبرات راقصي حسمت نتيجة اللقاء في الدقائق الأخيرة.

وحصل ظهير أيمن  منتخب الأرجنتين  فيديريكو بيتزارو،على لقب افضل لاعب بالمباراة من قبل اللجنة المنظمة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد راقصي التانجو  ل4  نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة، بينما احتل منتخب البحرين ذيل المجموعة الرابعة بدون نقاط.


ويلتقي في الجولة القادمة من المجموعة الرابعة الأرجنتين والكونغو، اما منتخب البحرين فسيلاقي الدنمارك.

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