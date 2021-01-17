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توك شو

طبيب مناعة يصدم المواطنين بـ 20 عرضا جديدا لكورونا .. شاهد التفاصيل

الأحد 17/يناير/2021 - 09:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن أعراض جديدة تظهر على المصابين لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك ٢٠ عرضا جديدا لكورونا المستجد. 

وأكد بدران، في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن فيروس كورونا ما زال رحيمًا بالأطفال ما عدا الاطفال الذين يعانون من نقص شديد في المناعة أو المصابين بأمراض مزمنة. 

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الاعراض الجديدة قد تظهر في صورة عصبية، و90% من إصابات الاطفال بلا أعراض، وقد تظهر في الاطفال على أنها نزلات برد، كما أنها قد تظهر في صورة التهاب في العين فقط.
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