طبيب مناعة يصدم المواطنين بـ 20 عرضا جديدا لكورونا .. شاهد التفاصيل

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن أعراض جديدة تظهر على المصابين لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك ٢٠ عرضا جديدا لكورونا المستجد.





وأكد بدران، في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن فيروس كورونا ما زال رحيمًا بالأطفال ما عدا الاطفال الذين يعانون من نقص شديد في المناعة أو المصابين بأمراض مزمنة.



