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محافظات

هبوط مفاجئ بأرض البرماوي في دسوق كفر الشيخ.. ومجلس المدينة يتدخل

الأحد 17/يناير/2021 - 09:40 م
الهبوط الأرضي
الهبوط الأرضي
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محمود زيدان
شهد شارع الغفران بمنطقة أرض البرماوي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، ما أدى إلى قيام الأهالي بإرسال شكاوى إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

ومن جانبها، وجهت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، أحمد عيسي، نائب رئيس المدينة، بسرعة التنسيق مع المهندس هاني البسيونى، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نعمان أبو زور، رئيس شبكة الصرف الصحي بدسوق، والتعامل  الفورى للهبوط المفاجئ الكائن بنهاية شارع الغفران أرض البرماوي.

وشددت رئيس مركز ومدينة دسوق، على إنهاء المشكلة سريعًا بسبب أهمية هذه المنطقة، كونه طريقًا عامًا للمارة.

وعلى الفور تم إحضار مقاول الشركة وسرعة التعامل الفورى والانتهاء  بحضور نواب رئيس المدينة، أحمد عيسى ، المحاسب أحمد سلطان، رئيس حى جنوب، و وليد فاروق ، ونائبه فريد حلمي، وفريق العمل من شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمتابعة الميدانية.
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