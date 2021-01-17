بعد فيديو الإساءة.. محافظ الإسماعيلية يوأد فتنة رئيس حي ثالث

أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أن أولويته هي رضاء كافة المواطنين وشدد على ضرورة التعامل مع جميع المواطنين وحل مشاكلهم بشكل لحظي وعاجل كأولوية أولى لجميع العاملين بديوان عام المحافظة.





جاء ذلك على هامش اجتماعه بالمواطنة والتي تعرضت لإساءة العميد عادل الألفي رئيس حي ثالث، في الفيديو المتداول على الفيسبوك .





وشهد المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعا بين المواطنة ووالدها ورئيس الحي بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والذي أكد حرص الجهاز التنفيذي بالديوان العام على قطع الطريق على محاولي استغلال المشادة في الإساءة للوطن.

ومن جانبه قدم العميد عادل الألفي اعتذاره للمواطنة ووالدها واكد انه منذ الواقعه حاول الوصول لها لترضيها على سوء التفاهم، وتفهم والد المواطنة الموقف وقدم تحيته للمحافظ لحرصه على وضع مشاكل المواطنين على رأس أولوياته .

وتعود الواقعة الى مطلع الشهر الجاري حين ظهرت عدة حالات لفيروس كورونا في ديوان الحي وتم تنفيذ بروتوكول التعقيم في اليوم التالي كما ينص قرار مجلس الوزراء.

وحدثت المشادة لرغبة المواطنة الدخول أثناء التعقيم فتدخل أمن الحي م ع 57 سنة معين ضمن فئة 5 ٪ وتطور الامر مما أجبر رئيس الحي على التدخل.