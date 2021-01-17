محافظ الإسماعيلية عن تطاول رئيس حي على مواطنة: هيتحاسب

قال شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن الفيديو المتداول لتطاول رئيس حي بمدينة الإسماعيلية على مواطنة له ملابسات، وتوجد حالات كورونا في مبنى الحي، والمشادة لها تفاصيلها.





محافظ الإسماعيلية، في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه حرص على اللقاء مع المواطنة ووالدها، ورئيس الحي، في ظل الرفض التام للتعدي على كرامة أي مواطن، وحتى يتم التأكيد على حفظ كرامتها والاعتذار لها. وأضاف





وتابع "قلت إن كرامة المواطن محفوظة، ولا تعدي عليها، والقانون سيأخذ مجراه ضد الموظف، رغم اعتذاره للمواطنة ووالدها، وتقدم بالاعتذار وبرر موقفه، وجارٍ التحقيق واتخاذ القرار صباحا، بما يتناسب مع ما فعله ومهما كان المبرر للموظف فمن غير المقبول ما فعله وسيتم الإعلان صباحا عن القرار ضد الموظف".



