اتدفى فى الشتا.. 5 وصفات غير تقليدية للشوربة من الشيف شربيني

تعد الشوربة من اشهر الاطباق المحببة في الشتاء لأنها تساعد الجسم على الشعور بالدفء والوقاية من البرد وامراض الشتاء، كما انها تساعد على تقوية المناعة لكن بعض الاطفال والكبار ايضا لايحبون تناول الشوربة بمذاقها التقليدي.





نقدم لكم طريقة عمل الشوربة بـ 5 وصفات غير تقليدية من ابداع الشيف شربيني.





طريقة عمل شوربة بطاطس بالجبنة و اللحم

مقادير شوربة بطاطس بالجبنة و اللحم

لحمة مفرومة جزر كرفس بصل

ريحان مجفف

بقدونس مجفف

لبن

ملح

كريمة حامضة

بطاطس جبن شيدر

دقيق مرقة زبدة فلفل





طريقة تحضير شوربة بطاطس بالجبنة و اللحم

* افرمى البصل و الجزر و الكرفس فى الكبة و يشوحوا

* شوحى الخليط مع زبدة على النار مع اللحمة المفرومة ثم البطاطس و الدقيق و يقلبوا جيدا و ضيفى اللبن والبقدونس والريحان ويترك حتى ينضج اللحم والبطاطس وتقدم مع الجبنة.





- طريقة عمل شوربة الخضار بالزبادي

مقادير شوربة الخضار بالزبادي

صدور دجاج

بطاطس

زعتر

زيت زيتون

ملح – فلفل

بسلة - جزر

كوسه

مرقة

بصل

زبادي

نعناع





طريقة تحضير شوربة الخضار بالزبادي

* قطعي الخضروات مكعبات صغيرة و ضعي في حلة على النار البصل مع الزيت وقلبيهم قليلا، ثم أضيفي البطاطس والجزر والبسلة والكوسا والزعتر الطازج

* أضيفي صدر الدجاجة كما هو دون تقطيع، والملح والفلفل وقلبيهم قليلا ثم أضيفي المرقة، واتركيها لتغلي، ثم غطيها وخففي النار حتى تنضج الخضروات والدجاج

* قلبي الزبادي مع ملعقتين دقيق واضيفيها للخضروات ارفعي صدر الدجاج، ثم استخدمي خلاط كهرابائي لخلط الخضروات، وقطعي الصدر ثم أعيديه إلى الحلة مرة أخرى اتركيها لتغلي مرة ثم أرفعيها عن النار وقدميها بعد تزيينها برشة نعناع طازج





- طريقة عمل شوربة دجاج بالارز والسبانخ والشبت

مقادير شوربة دجاج بالارز و السبانخ و الشبت

أرز بسمتى

زيت

بصل

جزر

كرفس

ورق لورى

دقيق

روزمارى

شبت

سبانخ

بصل اخضر

سمـنة

مرقة

ملح فلفل





طريقة عمل شوربة دجاج بالارز و السبانخ و الشبت

* في حلة بها ماء ساخن اسلقى الدجاج مع ملح وفلفل و ورق لورى و بصل و جزر و كرفس ثم ترفع و تصفى و شوحى البصل و الجزر مع روزمارى و سمنة و مكعب مرقة و الشبت

* ضيفى اليهم السبانخ و الأرز المسلوق ثم يفرموا بالخلاط و ضيفى اليها الصدور و تقدم مع البصل الاخضر.





طريقة عمل شوربة الخضار المشوية

مقادير شوربة الخضار المشوية

طماطم

فلفل ألوان

كرفس

كرات

بصل

جزر زعتر

ملح – فلفل

زيت زيتون

مرقة

بقدونس مفروم





طريقة تحضير شوربة الخضار المشوية

*اغسلي الخضروات ثم قطعيها شرائح ثم تبليها بالملح والفلفل والزيت واشويها على نار هادئة و في حلة على النار ضعي قليل من الزيت وقطعي البصل والجزر والكرفس والكرات وضعيهم في الزبدة قلبيهم قليلا و اضيفي الزعتر والملح والفلفل والخضروات المشوية

* اضيفي المرقة واتركيها حتى تغلي استخدمي الخلاط الكهربائي لخلط مكونات الشوربة وتزين بالبقدونس المقطع وتقدم ساخنة .





طريقة عمل شوربة الذرة

مقادير شوربة الذرة

صدور دجاج

ذرة

بطاطس

كريمة

زبدة

بصل

مرقة

دقيق





طريقة عمل شوربة الذرة

* ضعي الزبدة في حلة على النار ومعها قطع الدجاج الصغيرة والبطاطس المقطعة شرائح رفيعة والبصل والمرقة و اضيفي الماء واتركيها لتغلي ثم اضيفي الذرة الصفراء والكريمة اللباني.