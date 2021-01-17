المنتجان محمد الحمود ورند البيروتي في روتردام لاب

واصل مركز السينما العربية دعم صُنَّاع السينما في العالم العربي، واعلن عن اختيار المنتج السعودي محمد الحمود والأردنية رند البيروتي للمشاركة في النسخة المقبلة من فعاليات روتردام لاب التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 فبراير، ضمن مهرجان روتردام السينمائي الدولي.





يأتي ذلك ضمن شراكة بين روتردام لاب ومركز السينما العربية التي بدأت في 2016، وعلى إثرها يشارك منتجون عرب في فعاليات الورشة المرموقة.





محمد الحمود منتج ومخرج سعودي، أسس شركة الإنتاج Last Scene Films في الرياض، وتتخصص في إنتاج الأفلام المستقلة الروائية والوثائقية، الطويلة والقصيرة.



رند البيروتي هي خريجة عدد من مدارس وورش السينما المرموقة، من بينها مواهب برليناله، وتعمل البيروتي الآن على تطوير أول فيلم وثائقي طويل لها بعنوان احكيلهم عنا الذي فاز مشروعه بجائزة مركز السينما العربية في ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





ورشة روتردام لاب تنظمها مؤسسة سينيمارت هذا العام عبر الإنترنت ضمن فعاليات مهرجان روتردام السينمائي الدولي، وهي ورشة عمل تدريبية تستغرق 5 أيام وتستهدف المنتجين الواعدين من مختلف أنحاء العالم. هذا العام يشارك 74 منتجًا من 40 دولة، وسوف تعمل ورشة العمل على تدريب المنتجين المحترفين على كيفية بناء وتطوير شبكات التعاون الدولية، وإكسابهم الثقة والمهارات اللازمة للتوغل داخل التمويل السينمائي والمبيعات والتوزيع على مستوى دولي.