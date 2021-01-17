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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الأحد 17/يناير/2021 - 11:40 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "إذا كنت مولودا في يوم 17 يناير
 
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نصيحة الابراج

اليوم سوف نولي المزيد من الاهتمام لحياتك الشخصية. إذا استمر النزاع في منزلك لبضعة أيام ، فستبذل قصارى جهدك اليوم لإنهائه. من الممكن أيضًا أن تتخذ بعض القرارات المهمة.

ومع ذلك ، يُنصح بمعاملة الجميع بحب واتخاذ قراراتك بحكمة شديدة. ستحصل على نتائج جيدة على صعيد العمل. إذا كنت تعمل ، فإن أدائك في المكتب سيكون جديرًا بالثناء. سيبذل كبار السن أيضًا قصارى جهدك لعملك الممتاز. هذا أيضا سيزيد من شرفك.

قد يستفيد رجال الأعمال أيضا. إذا كنت تتاجر في الأخشاب والإلكترونيات والمواد الغذائية ، فيمكنك تحقيق أرباح هائلة ومع ذلك ، كلما ركزت على المدخرات ، كان ذلك أفضل بالنسبة لك.

على صعيد العمل ، يمكنك الحصول على نتائج جيدة اليوم. سواء كانت وظيفة أو عمل تجاري ، فسوف تركز على عملك. نظرًا لانشغالك بالعمل ، فلن تحصل اليوم على فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتك. ومع ذلك ، سيبقى الحب والألفة في العلاقة مع عائلتك. ستكون حالتك المالية جيدة. اليوم لن يكون هناك نفقات كبيرة.

للحفاظ على السعادة والسلام في الحياة الزوجية ، يجب أن تحاول فهم مشاعر زوجتك. بهذه الطريقة ، تضعف الخلافات حول الأشياء الصغيرة علاقتك.

بالحديث عن الصحة ، اليوم يمكن أن يكون هناك أي مشكلة تتعلق باليدين والقدمين وستكون حالتك المالية جيدة. تجنب الإهمال إذا كانت لديك شكوى من الصداع النصفى


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