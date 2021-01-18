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أطلقها السيسي.. متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مبادرة تطوير القرى

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:51 ص
الرئيس السيس
الرئيس السيس
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عادل نصار
كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل مبادرة تطوير القرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقال راضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، إن هذه المبادرة تأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة"، لافتا الي ان المبادرة تتناول جميع قرى مصر والبالغ عددها 4800 قرية. 

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى تبلغ 500 مليار جنيه وتهدف لرفع مستوى المعيشة بالقرى من كافة مناحي الحياة، بتطوير وتقديم خدمات بنية أساسية متمثلة في المياه والكهرباء والصرف الصحي، والبيئة والنظافة وتبطين الترع، ومشروعات الإسكان والخدمات الزراعية، وبرامج التدريب على مضاعفة الإنتاج الزراعية وعلى برامج الري الحديثة، وبرامج استغلال المساحات، إلى جانب الخدمات العامة متمثلة في الخدمات الصحية والتعليمية وغيره.

وأشار إلى أن هناك خطة شاملة تم وضعها لرفع مستوى المعيشة بالقرى، وتمت بلورة آلية لتنفيذها أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية وهي عبارة عن المشاركة المجتمعية بين الوزارات المعنية مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بمشاركة القطاع الخاص وصندوق تحيا مصر، منوهًا إلى أن مجلس الوزراء سوف يصدر خريطة لتوضيح القرى المستهدف تطويرها خلال المرحلة الأولى.
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