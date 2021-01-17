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برلمانية: مشروع تشديد عقوبات المتحرشين من أهم الموضوعات المطروحة أمام البرلمان

الأحد 17/يناير/2021 - 09:59 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت إيمان العجوز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة ستدرس القضايا التي تواجه المرأة المصرية، مشيرة إلى أن كل المشاكل التي تواجه المرأة في كل قطاع من قطاعات الدولة ستكون ممثلة من خلال لجنة القوى العاملة، وعليه ستعمل اللجنة على سرعة حل تلك المشكلات.

وأضافت "العجوز"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، المجلس سيهتم بوضع حزمة من القوانين تعمل على مراقبة الأداء الحكومي والمؤسسي، بالإضافة إلى ضمان تقديم الخدمات على أعلى مستوى من كافة الانحاء.

وتابعت: أهتم بصفة خاصة بقضايا العمال، من أجل حل كل المشاكل والعقبات التي تواجههم خلال أداء عملهم.

وأشارت إلى أن مجلس النواب دائما ما يبحث عن التكامل والتوافق بين كل الأعضاء، موضحة أن الهدف من التعاون والتكامل هو الوصول إلى شكل من الحوار المحدد لأوجه التنفيذ أو القصور في كل خطة يتم طرحها داخل مجلس النواب.

وفيما يخص أهم القضايا المطروحة أمام المجلس، أوضحت أن مشروع تجريم وتشديد عقوبات المتحرشين، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات الخاصة بقانون العمل وإصدار كل ماهو جديد للعمالة المصرية.

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