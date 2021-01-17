برلماني: بيع جزء من أراضي الغزل والنسيج بكفر الدوار كفيل بتطوير المصانع بدلا من إغلاقها

أكد النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، أن شركات كفر الدوار تمثل قلعة صناعية للغزل والنسيج، موضحا أن شركة الغزل والنسيج بكفر الدوار كانت تضم فى عهودها السابقة أكثر من 70 ألف عامل والان وصل العدد إلى 7 آلاف عامل فقط، مؤكدا أن غلق شركة الغزل والنسيج يغلق باب الأمل للأهالي والشباب فى كفر الدوار.





وأبدى "شعلان"، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، استغرابه من مبررات وزارة قطاع الاعمال لغلق شركات الغزل والنسيج، قائلا: "لو بيعنا مساحات من الأراضي الشاسعة المملوكة للشركة ممكن نحل الازمات ونطور الشركة نفسها".





وقال: "إدارة شركة غزل والنسيج أخبرتنا بتطوير الشركة وبالفعل هناك شركات استلمت بعض الأماكن لتطويرها ولكن فجأة لقينا تغيير وقرار بأن الشركة ستغلق، والعمال سيتم نقلهم إلى شركة اخرى"، مؤكدا أن بيع الاراضى المحيطة بالشركة كفيل بتطوير المصانع بدلا من اغلاقها.