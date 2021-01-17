ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار عاجل من السودان بعد اشتباكات غرب دارفور

الأحد 17/يناير/2021 - 09:56 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

قرر المجلس السيادي السوداني، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت أمس في ولاية غرب دارفور. 

وقال المجلس في بيان له نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا": "قررنا نفيذ عمليات مشتركة عاجلة لنزع السلاح غير المقنن في مختلف الولايات".

وأضاف: "نؤكد البدء الفوري في إكمال انتشار القوات المشتركة لحماية المدنيين".

وقالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور إن حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية في مدينة الجنينة عاصمة الولاية ارتفع إلى 83 قتيلا و160 جريحا.

وأضافت أن الكوادر الصحية تعمل في ظروف بالغة التعقيد في العدد القليل من المستشفيات المتوافر في المدينة والذي يعاني من نقص كبير في الكوادر والمعينات.

وأوضحت أن هناك صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتحضير والتمريض.

ووجهت اللجنة نداء عاجلًا للحكومة من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية من أجل نقل الكوادر الطبية والكوادر المساعدة إلى المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة والوصول إلى الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات وكذلك توصيل الإمدادات الطبية إلى المرافق التي تأوي الجرحى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء عنف قبلي في دارفور.. وأزمة النزوح تتجدد

145 قتيلاً وجريحاً جراء هجوم لميليشيات غرب السودان

ارتفاع حصيلة اشتباكات دارفور إلى 83 قتيلا و160 جريحا

جرحى وقتلى.. مشاجرة بدارفور السودانية تتحول إلى بركة دم

قرار عاجل من الحكومة السودانية بشأن اشتباكات دارفور

مستشار رئيس الوزراء السوداني: الصراعات القبلية في دارفور قديمة

ترشيحاتنا

أحمد موسى منفعلا ضد مسئول على الهواء: هتضرب مين!!

بعد التعادل السلبي.. استياء بين جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا

استياء في الأهلي بسبب التحكيم.. والجهاز الفني يشكو لإدارة النادي

أخبار الزمالك.. مفاوضات إيزي إيميكا ومواجهة الجونة باستاد بتروسبورت

الصحة: عقدنا اتفاقا للحصول على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا

أول تعليق من إدارة بايدن على اعتقال نافالني في روسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من الفرح.. شاهد| نادر حمدى برفقة زوجته

لسه فى العمر بقية.. تطورات الحالة الصحية لـ منى إش إش

بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد