كواليس أحدث عروض دراما الـ 15 حلقة على لسان أمينة خليل وهالة صدقي.. استقلالية المرأة والصراع بين الأجيال في المسلسل الاجتماعي «ليه لأ»

تبدأ قناة " MBC مصر "، خلال الأيام المُقبلة عرض الدراما الاجتماعية الشيقة "ليه لأ" في 15 حلقة فقط، وهو من تأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة أمينة خليل وهالة صدقي وآخرين.





وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ"، حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعيًا لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة “عالية” الشابة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيدًا عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم خصوصًا البنات بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها.





أمينة خليل: كثير من الفتيات يتفاعلن مع شخصية "عالية" ويعتبرنها نموذجًا لواقع يعشنه





توضح أمينة خليل أن "عالية" شابة عادية نشأت في إحدى المدن المصرية، في مجتمع يتمسك بتقاليد صارمة، وكثيرات هن اللواتي سيتفاعلن مع هذه الشخصية ويعتبرنها نموذجًا عن واقع يعشنه في حياتهن اليومية، أو أنها تشبههنّ في مكان ما".







وتشير إلى أن "المجتمع والعائلة يرفضان بعض الأمور من دون إبداء أي مبررات أو أسباب مقنعة لذلك، ومن هنا يتوجه العمل لهذه الفئة بالسؤال، "ليه لأ"، لماذا تضعون القيود على مستقبلنا، لافتة إلى أن "عاليا" ستواجه سلسلة من التحديات، وتتخذ قرارات مصيرية تغير حياتها، وستجد من يدعمها ويشد على يدها في مقابل أشخاص، يعارضونها ويرفضون ما تقوم به وعلى رأس هؤلاء والدتها سهير "هالة صدقي".





هالة صدقي: مقتنعة بخوف الأم على ابنتها والاختلاف بين الأجيال طبيعي





تشرح هالة صدقي شخصية الأم سهير، لتقول "هي امرأة نشأت في كنف أسرة تلتزم بالعادات والتقاليد، وذاقت القسوة والتسلط من والدتها "نهير أمين"، فظنت أن هذه هي التربية المثالية فلعبت الدور نفسه في حياة ابنتها، دون أن تلاحظ تغير الظروف في الزمن الحالي".





وتلخص العنوان العريض بـ"الصراع الأزلي بين جيلين، وتحرج الابنة والدتها وتضعها في مواقف لا تحسد عليها، ومع ذلك تبقى مصرة على قراراتها، الأمر الذي سيؤدي إلى مواقف كثيرة". وتضيف صدقي بالقول: "مقتنعة شخصيًا بتصرفات سهير وخشيتها على ابنتها، وأعتقد أن من هم في سن "عالية" مقتنعن بتصرفاتها أيضًا، ضمن دراما تضيء على صراع الأم مع ابنتها، ومنه صراع الأجيال عمومًا".





الكاتبة مريم نعوم: نحاول تحريك المياه الراكدة تجاه نظرة المجتمع لمستقبل الشابات..









المخرجة مريم أبو عوف: نجتهد لإعادة التفكير في العادات والتقاليد بين الأبناء والآباء





أما المخرجة مريم أبو عوف فتتوقف عند تركيبة العمل في 15 حلقة، قائلة "بدأت حياتي المهنية بعمل بعدد حلقاته مماثل، وكان مناسبًا دون تطويل". وتجد أن "الموضوع جديد على الدراما المصرية يحمل جرأة في المواقف، وتجذبني كتابات مريم نعوم لكونها تتناول مواضيع مهمة وقيمة".





وتلفت إلى أن أحداث العمل مأخوذة من واقع الحياة، وهو النوع الذي أفضله، وقد حاولت أن أجعل المشاهد يشعر أنه قريب من الشخصيات، دون مواقف مفتعلة وأتمنى أن أكون قد وُفقت في اختياراتي". وتشرح أن "الأحداث تمتد على مساحة عام كامل، داخل عائلة كبيرة، الأصدقاء والأشخاص الذين تقابلهم عالية خلال رحلتها ومغامراتها، وبطبيعة الحال يحمل العمل قصة حب، آملة أن "يفكر الجمهور في القضية المطروحة، وأن يساهم العمل في إيجاد حل وسطي للصراع القائم بين الأجيال ويدفعنا إلى إعادة التفكير في العادات والتقاليد".





مُسلسل "ليه لأ"، يعرض في 15 حلقة، ويضم إلى جانب أمينة خليل وهالة صدقي كل من شيرين رضا، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، ميريت عمر الحريري، عمر الشناوي، أحمد حسنين صدقي صخر وآخرين، وهو من تأليف ورشة كتاب تتألف من صاحبة الفكرة دينا نجم بمشاركة محمد مجدي وإشراف مريم نعوم وبإدارة المخرجة مريم أبو عوف، وقدمت شارة المُسلسل النجمة آمال ماهر أغنية بعنوان "اللي قادرة"، من تأليف نادر عبد الله، وتلحين وتوزيع خالد عز.