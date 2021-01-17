برلماني: توفير محطات للشحن أهم عوامل نجاح صناعة السيارات الكهربائية

علّق النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح التي تؤهل الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، قائلًا " قرار يوضح أهمية هذا المشروع نظرًا للعوائد المادية والاقتصادية التي تعود على الدولة من تنفيذه".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد حرص الدولة على زيادة الناتج المحلي من المكونات الخاصة بتصنيع السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أن الرئيس أيضًا أشار إلى استكمال كافة مكونات المشروع التي أهمها محطات الشحن الكهربائي.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن محطات الشحن الكهربائي من أهم عوامل نجاح ذلك المشروع حيث تعتمد كافة السيارات بأنواعها المختلفة، منوهًا إلى أن قطاع صناعة السيارات سوف يشهد انتعاشه كبيره خلال الفترة القادمة نظرًا لتوجيهات الرئيس التي يطلقها دومًا لإنجاز هذا المشروع.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر". وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بمراعاة مبدأ توفير كافة عوامل النجاح للمشروع كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها، وكذلك استهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع، بالاضافة الى استكمال كافة مكونات المشروع خاصةً محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة.



