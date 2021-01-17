افتتاح كليتين جديدتين فى جامعة عين شمس.. تفاصيل

وأضاف خلال صريحاته لصدي البلد سوف يم ايضا انشا قسم للغة السواحلية بكلية الألسن، وهي اللغة الأم في تنزانيا، وقسما آخر للغة الإنجليزية، لتكون جاذبة للطلاب.

وفي ذات السياق قال الدكتور ممدوح الدماطي وزير الاثار السابق ورئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة عين شمس إنه تمت الموافقة بشكل نهائي علي إنشاء كلية الاثار بجامعة عين شمس بدلا من معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم .









وأَضاف وزير الاثار السابق خلال تصريحات لـ صدى البلد أنه سبق وتقدم لرئيس الجامعة بفكرة تطوير وتحويل المعهد الي كلية وجاءت الموافقة من قبل مجلس الوزراء، منوها إلى أن الجامعة خصصت 25 الف متر بالعبور لإقامة مبنى مجهز بأعلى الإمكانيات وأحدث التقنيات لجعل كلية الاثار بجامعة عين شمس هي الرائدة في الوطن العربي .













وأشار الدكتور ممدوح الي ان الدراسة بدأت بالكلية ، موضحا أن الكلية سوف تضم 5 أقسام منهم قسمين تنفرد بها جامعة عين شمس.





وأكد الدماطي أن الكلية سوف تقبل 50 طالبا بالدفعة منوها ان الدراسة خلال العامين القادمين سوف تكون في مبنى الامتحانات علي مساحة 4019 متر مجهزة من حيث القاعات والمدرجات علي أعلي مستوي.