زراعة الفيوم: لجنة لمتابعة الزراعات الشتوية والنباتات الطبية والعطرية في إبشواي

تابعت لجنة من إدارة المكافحة بمديرية الزراعة اليوم، الزراعات الشتوية والنباتات الطبية والعطرية بمركز ابشواي لفحصها ومتابعة الحالة العامة للنباتات، بناء على توجيهات الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بالتواصل مع المزارعين في الحقول.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ايمان عبد التواب باحث بمعهد بحوث امراض النباتات والمهندس ربيع محفوظ مسئول مكافحة حقلية بإدارة المكافحة بالمديرية والمهندس عبد الباقي يونس رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بمركز إبشواي.

تم فحص ومتابعة النباتات الطبية والعطرية بناحية ابو جنشو حوض شادي عند المزارعين مصطفى محمد عيد مساحة ١٢ قيراطا منزرعة يانسون وشعبان يوسف الليموني مساحة ١٨ قيراطا منزرعة اقحوان ؛ مساحة ٩ قراريط منزرعة نعناعا ؛ مساحة ٥ قراريط منزرعة يانسون ؛ مساحة ١.١٢ فدان منزرعة بردقوش، بحوض نجم الدين عند المزارع محمد عبد الحميد سيف مساحة ١٢ قيراطا منزرعة شمر ناحية قصر بياض بحوض الواسطة عند المزارع محمود طه متولي مساحة ١.١٢ فدان منزرعة اقحوان.

وتم المرور على الزراعات الشتوية ناحية قصر بياض بحوض الواسطة عند المزاعين ممدوح محمود علي مساحة ١٠ قراريط منزرعة فول بلدي ومحمد ذكي زيدان مساحة ١٤ قيراطا منزرعة فول بلدي ناحية ابو جنشوا حوض نجم الدين عند المزارعين محمد عبد الحميد سيف مساحة ١ فدان منزرعة فول بلدي- شعبان يوسف الليموني مساحة ٦ قراريط منزرعة بصل لإنتاج التقاوي .

تم أخذ عينات نباتية لفحصها ، وتم التنبيه على المزارعين بضرورة اتباع التوصيات الفنية لكل محصول من بداية الزراعة وحتى الحصاد، والمرور اليومي على الحقول لاكتشاف أي إصابة جديدة، والاهتمام بعملية الري بعد السدة الشتوية مع عدم التغريق او التعطيش.

فيما عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع عدد من مسئولي البترول وشركات الغاز الطبيعي، لمتابعة تنفيذ محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي بشتى أرجاء المحافظة تفعيلًا للمبادرة الرئاسية الخاصة باحلال المركبات وتحويلها الى الغاز.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس إمام بركة رئيس شعبة المواد البترولية بالفيوم، والمهندس أحمد سعيد حافظ مدير عام التسويق بشركة الغاز الطبيعي للسيارات، والمهندس أحمد المتولي مدير منطقة شمال الصعيد لشركة "غاز تك" والمهندس محمد عبد المنعم مدير عام التشغيل والصيانة بشركة "كار جاس" والمهندس مصطفى محمد مدير محطات الغاز الطبيعي بالفيوم.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فضلًا عن التوسع في استخدامه منزليًا حفاظًا على البيئة، واستعراض آليات العمل ووسائل التنسيق بين الجهات خلال تنفيذ وإنشاء محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي، بجانب مراجعة مواقع المحطات والأماكن البديلة لها، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بسرعة التنسيق بين مسئولي شركات الغاز والأجهزة التنفيذية لتدخل تلك المحطات حيز الخدمة بكامل طاقتها فى أسرع وقت ممكن.





وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ أكد تنفيذ المحطات طبقًا للاشتراطات الفنية ومراعاة وسائل الحماية المدنية، لافتًا إلى ان التنفيذ تبعًا للجداول الزمنية المحددة، مشيرًا الى أنه مزمع إنشاء وتأهيل 20 محطة غاز، بواقع 13 محطة من خلال شركة " غاز تك" و7 محطات بواسطة شركة "كار جاس".