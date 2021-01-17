ضياء القوصى يوضح أسباب صعوبة تعميم الرى الذكى فى مصر

قال الدكتور ضياء القوصى، الخبير المائى ومستشار وزير الرى السابق أن الرى الذكى يقيس نسبة الرطوبة فى التربة بأجهزة ذكية بحيث تفتح الرى أتوماتيك عند حاجة النبات ويغلق عند الانتهاء من الرى.





وأضاف "القوصى" لصدى البلد أن هناك تجارب للرى الذكى نجحت فى المنيا فى رى بنجر السكر، وتجارب ناجحة فى دول كثيرة مثل السعودية حيث تستخدم الرى الذكى فى منطقة الاحساء .





وأشار أن الرى الذكى جزء من الأبحاث الجديدة التى تحتاج مساحات كبيرة وتعميمها فى مصر صعب بسبب التفتت الكبير فى الملكية الزراعية ونحتاج فترة ليتم انتشارها فى مصر .





أوضح أن الرى الحديث نفسه صعب فى بعض المناطق مثل الأراضى الطينية كما أن تكلفة الإنشاء والتشغيل كبيرة والطاقة المستخدمة كبيرة فهو يوفر المياه لافتا الوزارة تدرس آلية تحويل الأراضى القديمة للرى الحديث وتسهيل ذلك على المزارعين من خلال قروض ميسرة لأن المناطق المستصلحة حديثا كلها تستخدم الرى الحديث.







