ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زاهي حواس: الاكتشافات الأثرية بسقارة عمرها 4200 سنة

الأحد 17/يناير/2021 - 10:00 م
الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إن كل الإكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة عمرها  عمرها 4200 سنة من الأسرة السادسة.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم اكتشاف المعبد الذي كان يقدم فيه القرابين للملكة.

وأردف أنه تم اكتشاف العديد من الآثار في سقارة لأنه تم بناء العديد من مقابر الدفن بها وكانت جبانة قديمة.

وأشار إلى أنه تم العثور على اكتشافات أثرية مهمة داخل منطقة سقارة، لافتا إلى أن الاكتشافات في منطقة سقارة بدأت عام 2010 باكتشاف هرم ارتفاعه 15 مترًا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير السياحة:البعثات المصرية وراء أكثر من 95% من الاكتشافات الأثرية مؤخرا

السياحة تكشف معلومة هامة عن التوابيت الجديدة المكتشفة بسقارة

العناني: المتحف المصري بالتحرير سيستمر وسيظل ينافس متاحف الجمهورية.. فيديو

كشف أثري ضخم..العناني وحواس يتفقدان جبانة سقارة

من أهم الاكتشافات الأثرية فى 2021.. الكشف عن المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت زوجة الملك تتي

أبرزها المعبد الجنائزي.. مكتبة الإسكندرية تعلن عددا من الاكتشافات الأثرية

ترشيحاتنا

سكرتيرة تدعي اغتصابها بوحشية من نائب بريطاني

أحمد موسى منفعلا ضد مسئول على الهواء: هتضرب مين!!

بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد

قالوا لـ صدى البلد| علي حميدة ممنوع عنه الزيارة.. سميرة عبدالعزيز تكشف عن أمنية لـ فاتن حمامة لم تتحقق

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو

صور جديدة من الفرح.. شاهد| نادر حمدى برفقة زوجته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من الفرح.. شاهد| نادر حمدى برفقة زوجته

لسه فى العمر بقية.. تطورات الحالة الصحية لـ منى إش إش

بعد فستانها الأخير.. 10 صور لـ ميريهان حسين عرضتها للانتقاد