منى الشاذلي مهنئة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها: دائما مصدر الطاقة الإيجابية

حضرت الإعلامية منى الشاذلي احتفالية عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، وشاركت بصورة من الأجواء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بصحبة عدد من نجوم الفن، الفنانة منى ذكي والإعلامية انجي علي، وكان الاحتفال في احدى أماكن السهر.

وعلقت الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: "دومًا ما تكونى مصدر طاقة إيجابية بأى مكان تتواجدى فيه، كل سنة وانتى طيبة انبسطت مع الحبايب".

واحتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، امس السبت 16 يناير، بعيد ميلادها الـ41، ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، وبدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».

يذكر أن احدث أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.

تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

أما آخر أعمال ياسمين السينمائية فهو فيلم "الأبلة طم طم"، للمخرج على إدريس وتأليف أيمن وتار، تدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم‪.