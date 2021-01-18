جامعة عين شمس تواصل تكريم الدفعة 25 من الحاصلين على مكافأة النشر الدولي.. اليوم

تواصل جامعة عين شمس احتفالية تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) وعددهم 331 عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة.

يأتي ذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعه وأ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الصيدلة أيام 17,18,19 يناير.

شهد اليوم الأول تكريم الحاصلين علي الجائزة من كلية العلوم وعددهم 117 عضو هيئة تدريس، وفي اليوم التالي سيتم تكريم الحاصلين علي الجائزة من كليتى الطب والصيدلة وعددهم 106 عضو هيئة تدريس، وتشهد فعاليات اليوم الأخير تكريم 108 عضو هيئة تدريس من كليات (البنات- التربية - الحاسبات والمعلومات- الزراعة- الهندسة- الاداب- الالسن - التربية النوعية - الطفولة - ومعهد البيئة).

وكرم امس الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، 117 عضو هيئة تدريس من كلية العلوم، الأحد، خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) والبالغ عددهم 331 باحثًا بعدد أبحاث 252 بحثا بقيمة مليون و740 ألف منهم 94 بحثا من كلية العلوم.









فى كلمته أكد الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة أنه حفاظًا على اللقاء الدورى مرتين فى العام فى يونيو وديسمبر مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على مكافأة النشر الدولي، كانت هذه الاحتفالية والتي تتم في ظل إجراءات احترازية مشددة، وذلك لتكريمهم وحثهم على بذل المزيد مما سيصب في مصلحة البحث العلمى للجامعة ويسهم فى رفع تصنيفها عالميا، كما سينعكس أيضا على تصنيف الجامعات المصرية دوليا.





وأضاف أن إدارة جامعة عين شمس تعمل على تذليل أى معوقات أمام الباحثين، كما تشهد الجامعة خطوات واسعة وسريعة للتطوير والتجديد، داعيا الباحثين من كلية العلوم للتعاون مع الباحثين بكليات الجامعة المختلفة (الطب، الصيدلة، الحاسبات والمعلومات وغيرها) وذلك لتبادل الأفكار وتلاقيها مما سيثرى البحث العلمى، لافتا الى ضرورة العمل على جعل تخصصات الرياضيات والكيمياء وغيرها من اقسام كلية العلوم والتي تمثل مستقبل البحث العلمي تخصصات جاذبة للطلاب المتفوقين.





ومن جانبه أعرب الدكتور محمد أيمن صالح عن فخره وسعادته بهذه الاحتفالية واللقاء مع القامات العلمية لجامعة عين شمس، مؤكدا أن كلية العلوم وعلمائها يمثلون ما يقرب من ثلث الحاصلين على مكافأة النشر الدولي في هذه الدفعة، مشيرا الى دعم إدارة الجامعة المستمر لزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليا وتقديم كل التسهيلات مما سينعكس على التصنيف الدولي الخاص بالجامعة.