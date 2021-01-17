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رياضة

لمصالحة الجماهير.. مدرب الإسماعيلي: مباراة المقاولون صعبة للغاية وهدفنا الثلاث نقاط

الأحد 17/يناير/2021 - 10:13 م
صدى البلد
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ا ش ا
أكد أبو طالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي، صعوبة مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا ضمن مؤجلات الجولة السادسة بمسابقة الدوري الممتاز، قائلًا إن اللقاء فرصة من أجل تصحيح المسار وتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة المحلية.

وأضاف أن المقاولون فريق جيد لكن هدفنا هو الثلاث نقاط ومصالحة جماهيرنا، موضحًا أنه تم أغلاق صفحة لقاء الرجاء بالبطولة العربية والتركيز على حصد الانتصار فيما هو قادم.

وأختتم العيسوي تصريحاته بأن عبد الرحمن مجدي لاعب ممتاز ويمتلك قدرات عالية وبالتأكيد غيابه سيكون مؤثرًا على الفريق.
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