ضبط 12000 عبوة زيت تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (12000 عبوة "زيت تموينى " مخصص ربطًا على البطاقات التموينية) تم تجميعها وعدم توزيعها على البدالين التموينين لصرفها للمواطنين ، بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بـ 192000 جنيه، بحوزة كلٍ من (المدير المسئول - أمين عهدة بإحدى فروع الجملة) بمحافظة الشرقية.



