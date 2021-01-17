بعد توجيهات السيسي.. نواب: مصر من الأسواق الواعدة لصناعة السيارات الكهربائية.. وتوفير محطات للشحن من أهم عوامل نجاحها

أحمد إدريس: مصر من الأسواق الواعدة لصناعة وسائل النقل.. وتوطين صناعتها يحتاج لوقت

رضا البلتاجي: السيارات الكهربائية موفرة لطاقة وأقل تلوثا للبيئة

عبد الفتاح محمد: تحويل السيارات للكهرباء خطوة صائبة لمصر.. وتوفير محطات للشحن من أهم عوامل النجاح لتوطين تلك الصناعة





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر".





وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بمراعاة مبدأ توفير كافة عوامل النجاح للمشروع كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها، وكذلك استهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع، إضافة إلى استكمال كافة مكونات المشروع خاصةً محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة.





ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أهمية توطين صناعة السيارات وتوفير كافة عوامل النجاح التي تؤهل لذلك، مشيرين إلى أن الدولة تمتلك أرضا خصبة لتحقيق ذلك من خلال مقومات البشرية وطبيعية لا توجد في أي دولة أخرى، علاوة على أن هذه النوعية من السيارات لها العديد من المزايا التي تجعلها أفضل من غيرها.





وفي هذا الصدد، ثمن النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في متابعة المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع، قائلًا " مصر واحدة من أفضل الدول التي لديها مناخ صناعي جيد يقبل تنفيذ هذا المشروع وهذا القرار يؤكد ذلك ".





وأضاف "إدريس"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تعد من أفضل الأسواق الواعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام حيث تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها تحقق ذلك، مشيرًا إلى أنها لديها مقومات البشرية وطبيعية لا توجد في أي دولة أخرى تساعدها في توطين تلك الصناعة.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بهدف مواكبة الدول المتقدمة والوقوف في صفوفهم، علاوة على الاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيا واقتصاديًا وبيئا، لافتًا إلى أنها تسعى بكافة الطرق لتوفير مناخ جيد خالى من التلوث.





وتابع "خلال السنوات السابقة عانت الدولة من انبعاثات التي تحدث نتيجة حرق وقود السيارات مما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين والغلاف الجوى، مما دفعها لإطلاق مبادرة احلال وتطوير السيارات للعمل بالسولار والغاز الطبيعي بدلا من البنزين".





ومن جانبه، أكد النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح التي تؤهل الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد سعى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 من خلال بناء النقل الحضرى للبنية التحتية.









وأفادت "البلتاجي"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، بأن السيارات الكهربائية تمتلك العديد من المزايا التي تؤكد على أهمية توطينها وتوفيرها بصورة كبيرة، لافتا إلى أنها تتميز بكونها أقل استهلاكًا للوقود بالإضافة إلى أنها تحد من الانبعاثات الضارة للبيئة حيث أن الكهرباء من الطاقات الصديقة للبيئة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة المصرية تسعى لإطلاق تعاون مع الشركات العالمية التى تعمل فى هذا المجال بغـرض توطينه في أقل وقت ممكن، منوها إلى أن خلال الفترة القادمة شوف تتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة تلك السيارات .





وبدوره، علّق النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح التي تؤهل الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، قائلًا "قرار يوضح أهمية هذا المشروع نظرًا للعوائد المادية والاقتصادية التي تعود على الدولة من تنفيذه".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد حرص الدولة على زيادة الناتج المحلي من مكونات الخاصة بتصنيع السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أن الرئيس أيضًا أشار إلى استكمال كافة مكونات المشروع التي أهمها محطات الشحن الكهربائي.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن محطات الشحن الكهربائي من أهم عوامل نجاح تلك المشروع حيث تعتمد كافة السيارات بأنواعها المختلفة، منوهًا إلى أن قطاع صناعة السيارات سوف يشهد انتعاشة كبيرة خلال الفترة القادمة نظرًا لتوجيهات الرئيس التي يطلقها دوامًا لإنجاز هذا المشروع.



