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فن

محمود الخيامى يكشف عن تعاونه مع الجخ ونصر محروس فى عمل جديد

الأحد 17/يناير/2021 - 10:12 م
محمود الخيامى
محمود الخيامى
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أحمد إبراهيم
نشر الملحن محمود الخيامى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن عمل جديد يجمعه بالشاعر هشام الجخ والمنتج نصر محروس. 

وقال الخيامى: "عمل محترم ليا انا والجخ ورامي سمير ان شاء الله مع كبير صناعة الموسيقي في مصر والوطن العربي نصر محروس". 

وأضاف الخيامى: ناس كتير نصر محروس كان ليه الفضل في وجودهم بعد الله علي الساحة الفنية ابرزهم تامر حسني وشيرين وبهاء سلطان وخالد عجاج وغيرهم والأحدث نجم ملطشة القلوب مصطفي شوقى". 

كان الملحن محمود الخيامي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :" الحمد لله نتيجة تحليل كرونا إيجابية نسأل الله العفو والعافية دعواتكم حبايبي وربنا يشفى كل مريض".
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