رئيس الهيئة القومية للأنفاق يشرح تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع..فيديو

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن مشروع القطار الكهربائي السريع مطبق في جميع أنحاء العالم وكان يجب علي الدولة المصرية دخول هذا المجال . مؤكدا ان هذا المشروع مر بالعديد من الدراسات المتعاقبة والشديدة وبعد ذلك بدأنا في تطبيقه .
وأضاف والي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناة النهار ، ان هذا القطار ليس قطارا واحدا وهو مجموعة من اربعة خطوط من شبكة متكاملة داخل مصر ويصل إلى سرعة 250 كيلومترا في الساعة .
وأوضح عصام والي ،: خط هذا القطار المتجه من العين السخنة الي العلمين عبارة عن خط مركب يعمل علي نقل 3 انواع مختلفة من النقل لافتا الى ان هناك قطارا آخر سيعمل بسرعة 160 كيلو مترا في الساعة وهو قطار نقل بضائع .
وتابع والى ، هذا المشروع يعمل على خلق مجتمعات عمرانية جديدة ونعمل على خدمة التجمعات العمرانية المتواجدة وسيعمل على تسهيل تنقل السياح والمواطنين وهذا يعود بإيجابية على المواطن مشيرا الى ان القطار الكهربائي سيعمل علي توفير 70 ألف فرصة عمل في مرحلة الانشاء .