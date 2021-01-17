رئيس الهيئة القومية للأنفاق يشرح تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع..فيديو

رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن مشروع القطار الكهربائي السريع مطبق في جميع أنحاء العالم وكان يجب علي الدولة المصرية دخول هذا المجال . مؤكدا ان هذا المشروع مر بالعديد من الدراسات المتعاقبة والشديدة وبعد ذلك بدأنا في تطبيقه . قال الدكتور عصام والي





وأضاف والي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناة النهار ، ان هذا القطار ليس قطارا واحدا وهو مجموعة من اربعة خطوط من شبكة متكاملة داخل مصر ويصل إلى سرعة 250 كيلومترا في الساعة .





وأوضح عصام والي ،: خط هذا القطار المتجه من العين السخنة الي العلمين عبارة عن خط مركب يعمل علي نقل 3 انواع مختلفة من النقل لافتا الى ان هناك قطارا آخر سيعمل بسرعة 160 كيلو مترا في الساعة وهو قطار نقل بضائع . آخرقطار



