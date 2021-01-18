ضبط كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية المغشوشة فى الجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (28300 قطعة "أجزاء كشاف" – 15000 عبوة فارغة "مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر – 4000 قطعة كشاف ليد "مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى")، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



