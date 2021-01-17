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أستاذ طب نفسي تكشف أنواع العنف التي يتعرض لها الأطفال

الأحد 17/يناير/2021 - 10:26 م
عنف مع الاطفال
عنف مع الاطفال
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عادل نصار
قالت الدكتورة دينا الجابري، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الاكتئاب لدى الأطفال تكون أعراضه مختلفة، وتظهر في صورة اضطراب في السلوك سواء في الأكل أو العنف.

وأضافت الدكتورة دينا الجابري، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الطفل يتعرض للعديد من أنواع العنف، منها الايذاء الجسدي والجنسي والنفسي، لافتة إلى أن ذلك يظهر من خلال تدهور مستواه الدراسي، أو مظهره في المدرسة، وغير ذلك.

وعلقت أستاذ الطب النفسي، على قضية سيدة حامل في "مخدة" تتهم أطباء قوص بسرقة رضيعيها التوأم في قنا، قائلة: إن هناك معطيات كثيرة لابد البحث عنها، وهذا يعتبر سلوك غير سوي، متسائلة: هل هذه السيدة بسبب عدم حملها تعرضت لمشاكل نفسية أو اكتئاب.
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