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الصحة: عقدنا اتفاقا للحصول على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 10:20 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت نهى عاصم، مستشارة وزارة الصحة للأبحاث، إن الوزارة حاليا تقوم بالإعدادات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، حيث أن الوزارة قامت بتجهيز الأمكان والموقع الإلكتروني لتلقي المواطنين، معقبة: هناك اتفاقات مع فايزر واللقاح الصيني بالإضافة إلى إتفاقية جافي.

وأضافت "عاصم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، الوزارة اتفقت بالفعل مع جافي للحصول على 40 مليون جرعة خلال الفترة القادمة، معقبة: اللقاحات الخاصة بـ جافي وفيزر ستتأخر قليلا، ولكن لقاح سينوفارم سيكون متوفر خلال أيام.

وأوضحت، أنه يتم أخذ عينات عشوائية للقاح داخل مصر قبل إتمام أي اتفاق، وذلك لضمان مدى الفاعلية والأمان، معقبة: نقوم بدراسه كافة الجهات الخاصة باللقاح سواء الخاصة بتخزينه والنقل.

وتابعت: هناك تصارع من قبل دول العالم من اجل الحصول على اللقاحات، منوهه إلى أن الوزارة تدرس توفير كافة الجرعات الخاصة بالمرحلة الأولى والثانية، مشددة على أن الفترة بين المرحلتين محددة ولا يمكن تعديه.
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